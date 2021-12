Le directeur sportif du PSG, Leonardo a démenti tout contact avec Zinédine Zidane pour le poste d’entraineur, auprès de l’AFP. Il en a d’ailleurs profité pour conforter Mauricio Pochettino.

Fin du feuilleton Zidane au PSG ? En tout cas, Leonardo vient d’affirmer que celui-ci n’avait jamais vraiment commencé, à l’AFP. Le directeur sportif brésilien assure que contrairement à ce qui est sorti récemment dans la presse Mauricio Pochettino « n’a jamais demandé à partir« . Il affirme également n’avoir eu « aucun contact » avec Zinédine Zidane et « qu’aucune rencontre avec lui n’a eu lieu » pour remplacer le technicien argentin. « On n’a pas envie que Pochettino parte. Il n’a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui« , a ajouté Leonardo. Une sortie médiatique pour clarifier la situation autour de son club et mettre fin aux rumeurs, deux jours après la débâcle à Manchester City (2-1).