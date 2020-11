Leonardo a répondu aux attentes de son entraîneur, Thomas Tuchel, au sujet du mercato.

Leonardo s’est activé dans les deux derniers jours du mercato pour trouver des renforts à l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. Pour Giovanni Castaldi, Leonardo s’est largement imposé comme le boss du sportif au sein du club de la capitale avec un recrutement intéressant sur le papier.

« Oui je pense que ça met la pression sur Thomas Tuchel puisqu’il a réclamé des renforts et il en a eu. Il a eu un milieu défensif de qualité avec Danilo Pereira. Quoiqu’on en dise, quoique dise Thomas Tuchel, cet effectif du Paris Saint-Germain est bien rempli. Il va pouvoir faire des rotations et ne pourra plus se cacher derrière le manque de profondeur. Il a des très bons joueurs, maintenant, place au coach », a indiqué le consultant dans L’Equipe du Soir.