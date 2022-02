Pour le fils de la légende Diego Maradona, le retour de Messi au Barça semble imminent.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Lionel Messi est encore en phase d’adaptation. Et même si l’Argentin commence à faire vibrer le Parc des Princes, certains fantasment déjà son retour à Barcelone. C’est le cas du fils de Diego Maradona, qui a lâché une petite bombe dans les colonnes du média catalan Sport. Diego Junior est sûr de son coup : « Messi va revenir au Barça », et peut-être plus tôt que prévu…

« Je suis convaincu que Leo Messi va revenir au Barça. Peut-être l’été prochain. Il n’a pas l’air heureux au PSG. Il est évident que c’est un grand joueur et quand vous jouez comme ça, vous le montrez où que vous soyez. Mais sa place est à Barcelone, sans aucun doute. Quel club ne souffrirait pas de sa perte ? Mais pour moi, ils s’en sortent bien. Si je dis que le Barça joue avec Dembélé, Aubameyang, Ferran, Traoré, De Jong… C’est une grande équipe. »