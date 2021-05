La rumeur Messi au PSG s’intensifie et l’entourage de la Pulga pousserait même pour voir le sextuple Ballon d’Or aux côtés de Neymar et Mbappé la saison prochaine.

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain, Lionel Messi devrait se prononcer sur son avenir ce samedi. Si l’Argentin a fait toute sa carrière au Barça, la tentation d’un départ vers le Paris Saint-Germain est toujours forte, d’autant que son entourage ferait le forcing pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’affirme Le Parisien dans son édition du jour. « Leo Messi a pris l’habitude de parler de ses contrats avec sa famille, son père et l’un de ses frères en particulier. Et eux poussent pour qu’il rejoigne le PSG. »

Pour cause, le clan Messi estime que le joueur sera bien mieux loti financièrement en signant du côté du Paris Saint-Germain. « Les comptes du PSG sont en meilleures formes même si la pandémie, comme partout, crée un manque à gagner conséquent. Libre, Messi toucherait une prime à la signature à Paris qui lui permettrait, à lui comme à ses proches, de s’y retrouver financièrement. »

Un argument de poids, mais qui n’est pas non plus le seul mis en avant par Le Parisien. Lionel Messi aurait pour objectif de disputer encore deux saisons en Europe avant de terminer sa carrière tranquillement aux Etats-Unis. Le PSG offrirait alors plus de garanties sportives que le FC Barcelone, dans le sens où le club de la capitale sera l’an prochain le grand favori pour le titre de champion de France, mais également pour la Ligue des champions. Les dirigeants du PSG auraient même évoqué avec les entourages de joueurs du PSG ou d’autres club une éventuelle association Neymar-Messi pour la saison prochaine. “Le signe que des pourparlers existent entre Paris et le camp Messi et que l’hypothèse de le voir débarquer au camp des Loges prend de l’épaisseur”, conclut Le Parisien.