Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le RC Lens s’est imposé 2-0 sur la pelouse de l’AS Monaco. Rien ne va plus pour le club de la Principauté.

Battus par Lorient (0-1) le week-end dernier, et battus sur cette même pelouse Louis-II 1-0 par le Shakhtar Donetsk en barrage aller de la Ligue des champions, mardi soir, les hommes de Niko Kovac espéraient enfin décrocher leur premier succès de la saison. C’est manqué. La faute à un turnover peut-être excessif de l’entraîneur monégasque (7 changements par rapport au précédent match), à un Pavlovic complètement à côté de ses crampons… et à une belle équipe Sang et Or. Ganago a ouvert la marque à la 52e. Monaco a poussé en vain pour revenir, notamment pendant une phase de supériorité numérique suite à l’expulsion de Doucouré à la 61e minute. Mais les deux équipes se sont retrouvées 10 contre 10 après le carton rouge infigé à Golovin à la 86e et c’est finalement le RC Lens qui a inscrit un second but en contre dans le temps additionnel, par Banza (94e).

Au classement, Monaco est proisoirement 17e, Lens 4e.