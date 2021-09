Coupable de délit d’exhibition sexuelle, un supporter du LOSC risque un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

D’après les informations de La Voix du Nord, un nouvel incident survenu durant le derby entre Lens et Lille samedi devrait tomber entre les mains de la justice. Le quotidien régional rapporte qu’un supporter du LOSC a été pris en photo en train de se masturber devant une tribune lensoise. Ce dernier va donc être poursuivi en justice pour le délit d’exhibition sexuelle qui, dès lors qu’elle est « imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public », est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le journal, qui s’est procuré un cliché de l’acte en question, ajoute que le commissariat central de Lens pourrait prochainement convoquer le suspect. Pour rappel, c’est ce même commissariat qui est en charge de tous les dossiers liés aux débordements qui ont perturbé la rencontre à Bollaert le week-end dernier.