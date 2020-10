Le RC Lens débute parfaitement sa saison en Ligue 1 après un mercato mouvementé dans les deux sens.

Selon les informations de Romain Molina, Jean-Louis Leca aurait pris une place importante dans le recrutement du promu. Le portier du RC Lens serait même un “directeur sportif bis” pour le choix des recrues des Sang et Or. Par exemple dans le dossier Seko Fofana, plus gros transfert de l’histoire des Sang et Or, Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac, le deux Corses de l’équipe, ont pesé dans les négociations pour attirer le joueur qu’ils ont connu au SC Bastia.

“Le RC Lens c’est un club très particulier. Vous avez un gardien de but qui a une influence colossale au sein du club, vous n’avez même pas idée à quel point. Il y a des choses bien, des choses pas bien du tout. Par contre je n’ai jamais vu un joueur avoir autant d’influence sur la stratégie sportive d’un club. C’est délirant, absolument délirant”, a indiqué le journaliste sur son compte Youtube.