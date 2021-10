Le RC Lens s’est une nouvelle fois imposé 4-1 ce week-end face à Metz. Si ce n’est que le début de la saison et qu’il est encore trop tôt pour se projeter, tous les voyants sont au vert chez les Sang et Or.

Et si le dauphin du PSG cette saison était le RC Lens ? A l’issue de la onzième journée de Ligue 1, c’est en tout cas le cas. Avec 21 points, les Lensois devancent Nice (3ème, 19 pts) et Marseille (4ème, 18 pts) qui comptent un match en retard et s’affrontent ce mercredi. Les hommes de Franck Haise sont séduisants dans le jeu et inscrivent beaucoup de buts. Ils sont la deuxième meilleure attaque du championnat, derrière le PSG, avec 20 buts marqués, à l’image de ce dimanche et de leur victoire 4-1 face à Metz devant un stade Félix Bollaert conquis. Ses supporters et la ferveur de ce stade font partie des meilleures ambiances de France et pourraient bien être un atout supplémentaire dans la quête européenne des Nordistes.

Seko Fofana, l’élément indispensable

Autre atout de poids, le début de saison incroyable de son milieu de terrain, Seko Fofana. Le joueur de 26 ans a disputé toutes les minutes possibles cette saison et a inscrit trois buts. Il a notamment été auteur d’un match XXL au Vélodrome, le 26 septembre dernier, dans la victoire de Lens à Marseille (2-3). Ce qui lui a valu entre autres d’être élu joueur du mois de septembre en Ligue 1, devant Amine Gouiri et Lucas Paqueta.

Wesley Saïd, le renouveau

Les Lensois peuvent aussi s’appuyer sur un joueur qui semble être de retour au plus haut niveau, Wesley Saïd. Sa rupture des ligaments croisés et ses deux saisons galères au TFC semblent désormais derrière lui. Il a inscrit un doublé ce week-end en renard des surfaces et a pu disputer une grande partie de la rencontre. Une performance qui lui a permis de recevoir une ovation du peuple Sang et Or. « Aujourd’hui les déboires sont derrière moi, il faut avancer », explique l’attaquant de 26 ans.