Le Français Adrien Thomasson, 28 ans, pourrait bien jouer pour une toute autre nationalité en international. En effet, grâce à la nationalité de son grand-père, le joueur du RC Strasbourg pourrait bien jouer pour les couleurs de la Croatie. En tout cas, il semble l’espérer…

« Je peux toujours avoir la double nationalité franco-croate, et donc jouer pour la sélection croate. C’est quelque chose qui m’aurait vraiment fait plaisir parce que mon grand-père a été la première personne qui m’a mis au football. C’est un passionné de sport et plus particulièrement de football. Donc le fait de pouvoir représenter la Croatie aurait été exceptionnel. Malheureusement la concurrence est vraiment rude, même au milieu de terrain. Si j’avais eu le choix entre la France et la Croatie, bien évidemment que j’aurais choisi la France. Mais si j’avais eu la chance de recevoir un appel de la Croatie, je pense que j’aurais accepté. », a déclaré le joueur lors d’une interview accordée à RTL.

Voilà qui est clair.