L’ancien joueur de Ligue 1 se dit « inquiet pour sa sécurité » au club de Giresunspor.

Recruté l’été dernier par le Giresunspor Kulübü, de retour dans l’élite turque après une longue absence, Younousse Sankharé (32 ans) vit un véritable enfer. Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux a lancé une véritable fusée de détresse. « Je suis dans ma voiture pour recharger mon téléphone, car on m’a enlevé l’électricité et internet dans mon logement », explique notamment l’international sénégalais.

Depuis quelques semaines, sa relation avec le club a tourné au vinaigre et l’ancien pensionnaire de Ligue 1 ne se sent « pas du tout en sécurité ». Son président aurait même menacé de lui envoyer des supporters à son domicile. Bref, un enfer dont Sankharé espère bien se tirer le plus rapidement possible.