Vendu par l’Olympique de Marseille l’hiver dernier pour 15,8 millions d’euros à Aston Villa, Morgan Sanson vit un véritable enfer. L’ancien de l’OM n’a toujours pas réussi à s’imposer après 9 mois passés en Angleterre.

Débarqué en Angleterre afin de donner un nouvel élan à une carrière en berne, Morgan Sanson ne vit pas l’eldorado espéré. Depuis son arrivée en janvier 2021, le Français n’a disputé que 9 rencontres de Premier League et deux de coupe. Un bilan bien maigre pour l’ancien de l’OM qui, en plus de performance contrastée et d’une concurrence féroce, doit endurer des blessures à répétition. De retour après un problème au genou, Morgan Sanson a rechuté lors de son retour sur les pelouses en League Cup face à Chelsea (1-1, 4-5 tab). Le milieu de terrain n’a disputé que 42 petites minutes avant d’être touché au ischio-jambiers et d’être forcé de quitter le terrain…