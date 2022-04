Ce mardi, le RB Leipzig a officialisé le recrutement du jeune gardien belge Maarten Vandevoordt (20 ans).

Petit phénomène du KRC Genk, devenu en 2019 le plus jeune gardien de but à disputer un match de Ligue des champions (à 17 ans et 287 jours, face à Naples), Maarten Vandevoordt va bientôt se frotter aux artilleurs de Bundesliga. Ce mardi, le RB Leipzig a en effet bouclé le recrutement du portier belge de 20 ans, titulaire indiscutable dans son club cette saison.

S’il a déjà signé un contrat jusqu’en 2029 avec l’actuel 4e du championnat allemand, il devra attendre 2024 avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers et prendre la succession de Peter Gulasci. Leipzig et Genk se sont mis d’accord pour un prêt d’une saison supplémentaire en Jupiler Pro League.