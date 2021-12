Nommé cet été au poste d’entraîneur de Leipzig, Jesse Marsch vient d’être licencié de son poste par le club allemand.

Pas évident de prendre la suite de Julian Nagelsmann. Auteur d’un début de saison plus que compliqué, marqué notamment par une élimination en phase de poules de Ligue des Champions et par une 11e place de Bundesliga, Jesse Marsch n’aura pas survécu.

« Se séparer de Jesse Marsch n’a pas été facile, car j’apprécie beaucoup Jesse en tant que personne et entraîneur. Il est dommage que les choses n’aient pas fonctionné comme nous l’espérions dans cette organisation et que cette décision soit devenue nécessaire car, malheureusement, l’évolution souhaitée, et donc les résultats nécessaires pour atteindre nos objectifs de la saison, n’ont pas été obtenus », a justifié le président du conseil d’administration Oliver Mintzlaff. C’est son adjoint Achim Beierlorzer qui assurera l’intérim.