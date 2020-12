Victoire 3 buts à 2 pour le RB Leipzig ce soir face à Manchester United dans un match bourré de rebondissements. Le club allemand est qualifié pour la suite de la compétition, alors que le match du PSG devrait être reporté à ce mercredi à 19 heures.

Paris SG – Istanbul Basaksehir 0-0 : la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir, interrompu pour un soupçon de propos racistes du 4e arbitre envers un membre du staff turc.

RB Leipzig – Manchester United 3-2 : Les hommes de Julian Nagelsmann ont marqué par Angelino (2e), Amadou Haidara (13e) et Justin Kluivert (69e), contre des buts de Bruno Fernandes (80e sur penalty) et Paul Pogba (82e). les Allemands prennent les commandes du groupe H avec douze points et décrochent leur qualification pour les huitièmes de finale. Même en perdant, le PSG est certain de devancer les Red Devils à la différence de buts particulière et rejoint également la phase à élimination directe.