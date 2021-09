Le mercato du Paris Saint-Germain a ébloui les fans de football à travers le monde avec l’arrivée notamment de Lionel Messi. Une arrivée qui ne ravit pas tout le monde au vu des récentes déclarations de Jesse Marsch, entraîneur du RB Leipzig.

Le Paris Saint-Germain n’a pas que des amis en Europe. Très critique envers le club de la capitale, Jesse Marsch, entraîneur du RB Leipzig et adversaire du PSG en Ligue des Champions, n’a pas hésité s’en prendre ouvertement à la gestion financière du club parisien. Une attaque directe lancée par le technicien américain lors d’un entretien accordé au journal allemand Kicker : » Mes résultats en mathématiques à l’école et à l’université étaient tout à fait corrects. Et à ma connaissance, les dépenses de certains clubs par rapport au fair-play financier ne fonctionnent pas vraiment. »

A la tête du RB Leipzig depuis le départ de Julian Nagelsmann vers le Bayern Munich, Jesse Marsch en a remis une couche en ciblant son futur adversaire le plus coriace : « Le match le plus difficile va être le premier à Manchester City. City est peut-être l’équipe la plus homogène, par rapport au PSG, et j’espérais que nous jouerions contre eux plus tard car nous sommes toujours au milieu de notre processus de progression. »