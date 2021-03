Wesley Fofana a quitté l’ASSE en septembre dernier pour rejoindre Leicester. Mais cela ne s’est pas fait sans difficulté. Le joueur de 20 ans s’est confié dans les colonnes du Telegraph, et a parlé des obstacles qu’il a rencontré lors de ce transfert.

« Quand Leicester est venu me chercher, ils m’ont présenté leur projet et j’étais sûr à 100% que c’était là que je voulais aller, a raconté l’international Espoirs tricolore. Saint-Etienne n’était pas d’accord avec moi. Je voulais partir, ils ont dit non. L’entraîneur ne voulait pas non plus que je parte. Certains supporters m’en voulaient. C’était vraiment difficile pour ma famille. Des choses ont été dites, mais je n’ai pas laissé cela m’affecter. J’ai construit un mur autour de moi et je savais que je prenais la bonne décision. Ils voulaient ce qu’il y avait de mieux pour leur équipe, je peux le comprendre« , a-t-il déclaré.