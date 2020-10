Mercato estival terminé, c’est l’heure de faire les premiers bilans.

Ce lundi, l’Observatoire du football (CIES) a dévoilé l’identité des clubs les plus chers d’Europe. En première position, on retrouve Manchester City avec près de 1036 milliards d’euros, des joueurs comme Kevin De Bruyne, Raheem Sterling mais aussi deux grosses recrues cet été avec Ferran Torres et Ruben Dias en défense centrale. Derrière se retrouve le Paris Saint-Germain (888 millions d’euros) avec son duo de rêve Mbappé – Neymar et sa recrue estivale, Mauro Icardi.

Troisième, Manchester United complète le podium avec une somme de 844 millions d’euros, jute devant le FC Barcelone de Lionel Messi avec 826 millions d’euros. Les clubs qui suivent sont Chelsea (763 M) et le Real Madrid (708). Liverpool, la Juventus, Arsenal et Everton forment le top 10. Surprise en revanche, le champion d’Europe en titre, le Bayern Munich ne fait pas parti de cet top 10, comme quoi l’argent na fait pas tout.