Le milieu de terrain Pierre Lees-Melou quitte officiellement l’OGC Nice. Le Français s’est engagé avec le club de Norwich cet été pour un contrat de trois ans, a annoncé le club de Premier League sur Twitter.

« Je suis très content de rejoindre Norwich City et de découvrir mon nouveau club. (…) J’ai beaucoup entendu parler de la façon dont Norwich joue au football, ainsi que de l’esprit et de la mentalité du club. J’adore cela et cela m’a enthousiasmé », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

Le transfert de Lees-Melou est estimé à 6 millions d’euros.