Si performant les saisons passées, la magie semble s’être estompée autour de Marcelo Bielsa et ses hommes. A la lutte pour son maintien, le mois de janvier pourrait signer la fin de l’aventure pour le technicien argentin, plus menacé que jamais.

Après avoir ramené Leeds United en Premier League, Marcelo Bielsa a bien failli goûter à l’Europe la saison dernière. Un exercice exceptionnel ponctué de résultats fabuleux qui l’ont amené a être couvert de louanges. Aujourd’hui, après à peine six petits mois, la donne a totalement changé. Leeds est désormais à la lutte pour son maintien et enchaîne les débâcles. Lors de leur trois dernières rencontres, les hommes de Bielsa ont encaissé 14 buts. Un nombre bien trop important qui met en lumière la fébrilité de l’écurie anglaise.

Selon les informations de Football Insider, ses tristes prestations fragiliseraient la place qu’occupe Marcelo Bielsa et un départ en janvier et d’ores et déjà à l’ordre du jour. Une source proche du club a affirmé avec certitude que l’ancien technicien de l’OM ne sera pas sur le banc de Leeds la saison prochaine alors que sa méthode ne semble plus convenir à son effectif. Un départ qui pourrait bien être anticipé. Les dirigeants étudieraient toutes les possibilités afin de remobiliser un groupe amorphe. Les rencontres du Boxing Day seront la dernière chance pour Marcelo Bielsa de sauver sa tête.