Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont exigé à leur milieu argentin de ne plus commenter la rumeur Lionel Messi.

Interrogé le mois dernier au sujet d’une arrivée potentielle de Lionel Messi au Paris Saint-Germain la saison prochaine, le milieu argentin Leandro Paredes n’avait pas caché son enthousiasme au micro d’ESPN. « Messi au PSG ? J’espère que oui, nous voulons tous qu’il vienne. J’espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais nous l’accueillerons à bras ouverts ». Une réaction qui n’a pas du tout plu au coach du FC Barcelone, Ronald Koeman.

Et suite à la réaction du Néerlandais, le PSG a demandé à Paredes de se montrer un peu plus discret autour du dossier Lionel Messi. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué ce week-end dans une interview accordée au Journal du Dimanche. « Ils (les dirigeants) m’ont demandé de ne plus en parler. Les gens n’aimaient pas ma position sur ce que je disais. Certaines personnes y trouvaient un manque de respect. Ce n’était pas le cas pour moi. C’est à Messi de décider calmement à la fin de la saison ce qu’il veut faire de son avenir. »