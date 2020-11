Titulaire hier soir avec le PSG face au RB Leipzig, Leandro Paredes revient sur le match et la victoire difficile 1-0 pour le club de la capitale.

En conférence d’après match, il a pointé du doigt les carences physiques de son équipe et parle d’un manque pour ses coéquipiers. « Nous savions le match qui nous attendait, on n’était pas physiquement assez armé pour jouer d’égal à égal, alors on a décidé de défendre et s’appuyer sur des contres pour faire la différence. On savait que ce serait un match difficile », a-t-il dit sur Telefoot.