Xavi vient d’être présenté au Camp Nou devant des dizaines de milliers de spectateurs aujourd’hui. Il a déjà fait quelques déclarations qui donnent des indices sur le onze de départ qu’il souhaiterait aligner.

Xavi a des hommes de confiance. Au micro de Barça TV, l’ancienne légende catalane a déclaré que c’était un avantage pour lui d’avoir côtoyé certains joueurs. Il a notamment cité les plus anciens comme Busquets, Piqué ou encore Jordi Alba. On imagine donc que ces trois joueurs seront son relais sur le terrain et seront des pièces maîtresses de son équipe.

Le technicien de 41 ans arrive avec des idées claires et une vision du football qu’il a pu mettre en place avec réussite dans le club qatari d’Al Sadd où il a notamment été champion du Qatar la saison dernière. « On veut mettre une pression haute, remettre le ballon dans la moitié de terrain adverse, être intense, aller de l’avant et être une équipe qui laisse son âme sur le terrain« , déclare le nouvel entraineur des Blaugrana.

En conférence de presse après sa présentation, il a également fait l’éloge d’Ousmane Dembélé qu’il considère comme « l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste s’il travaille dur et se sent bien« . Quand il sera à nouveau à 100%, l’ailier français sera un atout dont ne se passera pas Xavi qui veut « jouer avec de larges ailiers« .

Le XI de départ (sans les blessures) en 4-3-3 de Xavi au Barça :

Ter Stegen – Dest, Pique, Araujo, Alba – Busquets, De Jong, Pedri – Dembélé, Depay, Fati