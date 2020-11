Pierre-Antoine Capton, actionnaire et co-propriétaire du SM Caen, a évoqué dans les colonnes de Ouest-France les problèmes liés au contrat avec Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

« Je sais que Vincent Labrune et la Ligue font le maximum pour que ce ne soit pas le cas. C’est mon ami, mais surtout le meilleur pour mener ces négociations. Si la Ligue travaille sur un nouvel appel d’offres? D’abord, il y a trois partenaires importants, Canal+, Bein et Free qui eux respectent leurs engagements. Le vrai problème vient de Mediapro. C’est intenable quand votre principal partenaire ne respecte pas ses échéances de paiement. Quand on a un partenaire historique comme Canal+, qui est l’un des meilleurs diffuseurs et producteur de sport au monde, on doit le traiter différemment. Beaucoup de personnes s’en rendent compte maintenant », explique Pierre-Antoine Capton, actionnaire et co-propriétaire du SM Caen, dans Ouest-France.

Avant de poursuivre : « Aujourd’hui, avec Mediawan (plus gros producteur audiovisuel d’Europe dont il est le PDG, ndlr), on travaille avec tous les opérateurs mondiaux de contenus, Netflix, Amazon, Apple, Canal+. Ils ont de plus en plus d’abonnés et veulent le meilleur spectacle possible. On a vendu très cher un spectacle qui n’est pas toujours à la hauteur du prix payé. Il faut qu’on se pose la question: comment peut-on l’améliorer? Cela fait partie des réflexions de la Ligue, sur le format des compétitions par exemple. Est-ce que ce sera à 18, 20 clubs? Toutes les possibilités sont aujourd’hui sur la table. Il ne faut aucun tabou. »