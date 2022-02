En grande difficulté cette année Manchester United patine. Et alors qu’il y a encore très peu de temps il était vue comme le sauveur, Bruno Fernandes serait devenu un vrai problème d’après Paul Scholes.

« Je pense que Bruno Fernandes est devenu un petit problème. C’est un joueur très talentueux, quand il est arrivé à United, il a marqué d’excellents buts et fourni de nombreuses passes décisives, mais maintenant il est perdu sur le terrain. Paul Pogba erre au milieu de terrain, Bruno Fernandes passe à l’arrière gauche, à l’arrière droit et à la fin il avait cinq minutes de retard sur Dalot. Les joueurs de Manchester étaient partout. J’ai même vu Scott McTominay seul au milieu de terrain, puis c’était Pogba… Je ne sais pas où joue Bruno Fernandes. Il est partout et nulle part à la fois », a souligné Paul Scholes pour BT Sport.