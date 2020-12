Le Brésilien Pelé a rendu hommage hier soir à Diego Maradona sur les réseaux sociaux, une semaine après son décès.

Comme le veut la tradition au Brésil, le roi Pelé a rendu un vibrant hommage à une autre légende du ballon rond, Diego Armando Maradona, décédé la semaine dernière à l’âge de 60 ans des suites d’un arrêt cardiaque. « Le monde serait bien meilleur si on se comparait moins les uns aux autres et si on s’admirait plus les uns les autres. C’est pourquoi je veux dire que tu es incomparable », a déclaré le triple champion du monde brésilien, souvent cité avec Maradona comme les deux meilleurs joueurs de l’histoire du football.

Le message posté sur Instagram est illustré d’une série de photos des 2 légendes, dont une montrant un jeune Diego Maradona, tout sourire, à côté de Pelé jouant de la guitare. « Ta trajectoire a été marquée par l’honnêteté, tu as toujours déclaré tes amours et désamours aux quatre vents. Et c’est avec ta façon d’être si particulière que tu nous apprends qu’il faut dire ‘je t’aime’ beaucoup plus souvent », a poursuivi le Brésilien, aujourd’hui âgé de 80 ans. « Ton départ si rapide ne m’a pas laissé te le dire, donc je me contente de l’écrire : je t’aime, Diego ».