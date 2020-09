Dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face au PSG, au Parc des Princes. Une victoire historique dont le score aurait dû être plus lourd.

C’est le patron des arbitres français en personne qui le reconnaît. Pascal Garibian affirme que le but inscrit par Benedetto a été injustement refusé. L’arbitre Jérôme Brisard a commis une erreur… à moins que ce soit la technologie et le principe même de la VAR qui ait une fois de plus montré ses limites !