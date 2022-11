Le père de Thierry Henry reproche à Zinedine Zidane d’avoir privé les Bleus d’une Coupe du Monde en 2006.

Nouvelle bombe sur les réseaux sociaux, des déclarations de Tony Henry, père de Thierry Henry, ont été divulguées. Ce dernier s’en prend ouvertement à Zinedine Zidane en l’accusant d’avoir privé les Bleus d’une Coupe du Monde en 2006 tout en remettant en cause son impact sur la performance globale de l’équipe de France. Des propos qui devraient faire des émules chez les fans de Zizou.

« Le coup de boule ? En plus le mec il sort d’Allemagne, c’est le meilleur joueur. Le mec il tue Materazzi, et je sais très bien ce qu’il s’est passé, je ne le dirais pas. Mais le mec il sort grandi, le mec il sort grandi ! En plus, Zizou a 18 cartons rouges en carrière (14 en réalité, ndlr), c’est énorme. A aucun moment, la France ne perdait cette Coupe du monde… Sur tous les matches, en 2006, le boss sur le terrain c’était Thierry Henry. Qui c’est qui marque sur le Brésil, c’est Zizou ? En plus du fait que Thierry est meilleur buteur de l’équipe de France, le meilleur passeur c’est aussi Thierry (avec 27 passes décisives, contre 25 pour Zidane et Antoine Griezmann, ndlr). Youri Djorkaeff avait de meilleures stats que Zizou », a déclaré Tony Henry, père de Thierry Henry, lors d’un live réalisé avec Brother Jimmy, activiste culturel guadeloupéen, en 2018 mais dont les extraits viennent d’être divulgués.

Tony Henry, le père de Thierry Henry sur le coup de tête de ZZ en 2006 pic.twitter.com/iJKoPdeMfL — 𝕄𝕒𝕔𝕙𝕒𝕕𝕠 🔴 (@Sendo922) October 30, 2022

