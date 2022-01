Après le match nul 2-2 face à Chelsea, les Reds (qui comptent un match en moins) ont du retard sur Manchester City. Mais pour Virgil van Dijk, le titre n’est pas encore joué même avec 10 points de retard.

« Ce n’est jamais difficile d’y croire. C’est un grand écart. Ils ont le titre et ne doivent pas le perdre pour le moment, tout peut encore arriver. Malheureusement, nous étions devons et nous avions un écart et nous l’avons perdu. Tout est possible. Nous nous concentrerons sur nous-mêmes, Chelsea se concentrera sur eux-mêmes. Nous devons juste obtenir des résultats. Obtenez des résultats, jouez du bon football, gagnez des matchs », a-t-il indiqué.