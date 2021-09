Recruté cet été lors du mercato estival par l’Olympique de Marseille, Luan Peres est un joueur avec beaucoup d’ambitions. Le défenseur central brésilien pense même que les phocéens peuvent battre le PSG et remporter le titre de champion de France.

« Je crois que c’est possible de battre le PSG. Si on voit Bruges, où j’ai joué, ils ont fait un très beau match nul. Ils auraient mérité de gagner. Le PSG a une belle équipe mais elle n’est pas invincible. Nous aussi on a une belle équipe. Si on est concentré, on peut rester au contact du PSG. Il y a aussi deux confrontations directes. Ce n’est donc pas impossible d’être champion », a lâché le Sud-Américain face aux journalistes. Ce dimanche, l’OM accueille le Stade Rennais sur la pelouse du Stade Vélodrome.