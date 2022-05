Comme le rapporte Ignazio Genuardi, le club londonien de West Ham a fait du défenseur central de Rennes Nayef Aguerd une signature prioritaire cet été.

Le joueur de 25 ans, qui a été l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison, était déjà une piste pour les Hammers lors des deux dernières fenêtres de transfert, et l’équipe de David Moyes devrait revenir pour l’international marocain cette saison. On parle d’un montant avoisinant les 20 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2025, Aguerd a joué 79 fois pour le SRFC depuis son arrivée de Dijon en 2020 et est devenu un élément incontournable de l’équipe de Bruno Genesio.