Selon les informations d’Eurosport, le Stade Rennais aurait repoussé une coquette somme pour son latéral droit Brandon Soppy, véritable source de convoitises en Europe. La graine de champion de 18 ans est dans le viseur de la Roma depuis plusieurs mois mais d’autres grosses écuries européennes telles que Dortmund pourraient également passer à l’action prochainement.

La direction du Stade Rennais a le sens des affaires, c’est le moins qu’on puisse dire. Les enchères du dossier Brandon Soppy ne cessent de grimper et pourraient bien s’enflammer au cours de ces prochaines semaines. Le Rennais de 18 ans est une des plus belles promesses de sa génération à son poste d’arrière droit et les recruteurs des quatre coins de l’Europe le savent bien. En témoigne le forcing de la Roma qui vient de transmettre sa troisième offre au club breton pour s’octroyer les services du jeune talent. Selon les informations d’Eurosport, le club breton a, cette fois-ci, refusé une somme de 4 millions d’euros, assortie de 20% de bonus, de la part du club de la Louve.

Mais le Stade Rennais se retrouve dans une impasse. Soppy ne veut pas prolonger son contrat en Bretagne, qui court jusqu’en 2022. Alors qu’une autre pépite du club, Eduardo Camavinga, pourrait bientôt quitter ses partenaires, Soppy constitue l’avenir du Stade Rennais, qui a pour mission de ne pas le laisser partir libre dans 18 mois. Dans les prochains jours, de nouvelles offres pourraient arriver sur la table puisque le Borussia Dortmund a lui aussi affiché ses intentions concernant le jeune latéral droit.

Estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt, nul doute que Soppy devrait grandement alimenter les discussions en Bretagne dans les semaines à venir.