Afin de pallier le départ de Damien Da Silva à l’OL, le Stade Rennais pourrait s’offrir un défenseur central de calibre international. Le duo Florian Maurice – Bruno Genesio veut arracher l’indésirable Samuel Umtiti du FC Barcelone.

Le Stade Rennais pourrait voir débarquer une recrue tonitruante. Le FC Barcelone doit impérativement dégraisser son effectif afin de récupérer des liquidités mais aussi, et surtout, faire diminuer de manière drastique la masse salariale catalane. Selon AS, le club breton souhaiterait profiter de cette occasion en or pour recruter libre Samuel Umtiti. La côte du Champion du monde français a énormément baissée ces derniers mois ce dont sont conscients les dirigeants du Barça qui voudraient s’en débarrasser à tout prix. Ils seraient même prêt a le laisser partir libre comme ils ont pu le faire récemment avec Luis Suarez. Une aubaine pour le Stade Rennais et pour ses dirigeants. Les anciens lyonnais, Bruno Genesio et Florian Maurice, seront ravis d’accueillir Samuel Umtiti en Bretagne. Les premiers contacts auraient déjà été pris avec l’entourage du joueur.