Selon Foot Mercato, Tottenham cible l’attaquant de Rennes Martin Terrier (25 ans), et a même fait une offre au Français.

Terrier réalise actuellement sa saison la plus prolifique en Ligue 1. Avec 21 buts, il n’est devancé que par Wissam Ben Yedder (24) et Kylian Mbappé (25) dans la course au Soulier d’or, et ses performances ont amené de nombreux observateurs, dont Thierry Henry, à réclamer sa présence en équipe de France. Foot Mercato rapporte maintenant que Tottenham « aime beaucoup » Terrier et lui a même « fait une offre ». Reste à savoir quelle sera la réponse de Rennes. Le club breton pourrait se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, et Terrier a également un contrat jusqu’en 2025. Interrogé sur son avenir par Prime Video, Terrier a déclaré : « On verra comment les choses se passent à la fin de la saison, mais je suis sous contrat ici jusqu’en 2025. Je me sens épanoui ici et je suis heureux d’être ici ».