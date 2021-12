Ce dimanche nombreux étaient les matchs au programme du multiplex de la 18e Ligue 1 programmés pour 15h. Alors qu’Angers (9e) recevait Clermont (18e), Lorient (16e) se déplaçait à Metz (19e). Pendant ce temps, le Stade Rennais (2e) accueillait l’OGC Nice (5e) quand Bordeaux (17e) défiait Troyes (15e).

Voici les résultats :

Troyes – Bordeaux : 1-2

Enfin. Après 5 matchs sans victoire pour les Girondins de Bordeaux, les hommes de Gironde sortent un peu la tête de l’eau. Malgré le but de Chavalerin (28e), les visiteurs ont pris le dessus avec des buts de Salmier (csc 30e) et Hwang Ui-Jo (55e). Avec ce résultat, Bordeaux est 15e, Troyes 17e.

Stade Rennais – OGC Nice : 1-2

Menés 0-2, après des buts de Dolberg (19e) et Atal (51e) le Stade Rennais a tenté de réagir par Bourigeaud (59e), mais n’aura pas réussi à inverser la tendance. Avec ce succès Nice monte provisoirement sur le podium de Ligue 1, Rennes reste 2e, à condition.

Metz – Lorient : 4-1

C’est une grosse gifle qu’a infligé le FC Metz à Lorient. Grâce aux buts de Sarr (5e), Jenz (csc 9e), Boulaya (19e) et Niane (80e) et malgré la réduction du score de Jenz (69e), les locaux n’ont eu aucun mal à battre leur adversaire du soir. Résultat des comptes Metz remonte à la 18e place et enfonce Lorient à la 19e.

Angers – Clermont : 0-1

Après un match très serré, Clermont a finalement pris le dessus sur penalty à la 84e. Bayo, buteur visiteur est venu crucifier Petkovic qui n’a rien pu faire. Avec ce résultat Angers est 9e, Clermont 16e.

