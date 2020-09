Les Rennais comptent encore renforcer leur secteur offensif. Après avoir conclu les arrivées de Terrier et Guirassy, Rennes s’intéresse à Jérémie Boga de Sassuolo.

Jeune milieu (23 ans, 34 matchs et 11 buts en Serie A), Boga dispose de nombreux prétendants en Europe. Les deux plus sérieux sont Rennes et Leverkusen. Léger avantage au club allemand qui dispose d’une belle enveloppe après la vente de Kai Havertz à Chelsea (100 millions). Autant dire que Rennes devra présenter de sérieux arguments à l’International Ivoirien.