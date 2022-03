Neuf camions affrêtés par le Stade de Reims ont quitté la Champage pour la Pologne, ce lundi.

Ce convoi est destiné à livrer des denrées aux Ukrainiens réfugiés à la frontière. Quelque 180 tonnes de produits de première nécessité seront acheminés grâce à cette initiative, qui s’avère bien plus ambitieuse que prévue. Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, s’en fécilite : « Il y a un élan de générosité qui est incroyable, ça dépasse toutes les imaginations. On a bloqué à neuf camions parce qu’on ne pouvait pas faire plus à la frontière. Mais honnêtement, on aurait pu faire le double. »