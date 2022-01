Selon le média suédois Sportbladet, Jens Cajuste serait en passe de s’engager avec le Stade de Reims pour un montant record.

Annoncé comme un grand espoir du football suédois Jens Cajuste, est courtisé par plusieurs clubs européens. Sky Sport Germany annonçait hier que la Fiorentina et Augsbourg étaient intéressés par le milieu de terrain du FC Midtjylland. Mais selon les informations de la presse suédoise, le Stade de Reims serait passé à l’action et un accord aurait été trouvé entre le club danois et le club français. Sportbladet parle d’un transfert avoisinant les 10 millions d’euros, ce qui serait un record pour le Stade de Reims. Pour rappel, Jens Cajuste était une des priorités du Stade rennais l’été dernier.