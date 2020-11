Le président de Naples, Aurelio de Laurentiis, a proposé l’idée de renommer le stade du club San Paolo Maradona, en mémoire de la légende argentine.

Légende absolue du football, Diego Armando Maradona aura aussi marqué l’histoire du Napoli, club avec lequel il a joué de 1984 à 1991. Il y aura d’ailleurs remporté deux titres de champion d’Italie, les deux seuls de l’histoire des Azzurri. Aujourd’hui président du club, Aurelio de Laurentiis a rendu un vibrant hommage à l’Argentin, décédé ce mercredi à l’âge de 60 ans des suites d’un arrêt cardiaque. Interviewé au micro de RMC Sport, le patron du Napoli pense même a renommer le stade en l’honneur du Pibe de Oro.

« C’est une tristesse infinie pour toute la ville, pour tous les supporters de Naples. Maradona, c’était une légende, le plus grand phénomène du football. Il n’y a pas de comparaison avec d’autres. Il était unique, c’était un génie. Il était un peu comme un peintre du football, maudit et formidable à la fois, caravagesque. Il faut se souvenir de sa grandeur (…) Le stade a été rénové et est très beau à l’intérieur. Il y a encore beaucoup de travaux à l’extérieur. Cela pourrait être une idée de l’appeler San Paolo Maradona. On peut imaginer, en parler, voir. »

Une proposition qui devrait aboutir plus rapidement que prévu. Dans la soirée, le maire de Naples a également proposé de donner le nom de Diego Maradona au stade de football de sa ville. « Diego a fait rêver les gens. Il a racheté Naples grâce à son génie », a twitté le maire. « Diego, napolitain et argentin, tu nous a donné la joie et le bonheur ! Naples t’aime ! »