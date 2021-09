Victoire 3 buts à 2 à l’extérieur pour le Stade Malherbe de Caen face au club de Toulouse ce lundi soir dans le match de clôture de la 10e journée de Ligue 2.

Toulouse FC – SM Caen 2-3 : match et première mi-temps très spectaculaire sur la pelouse du Stadium ce soir. Les Toulousains concèdent leur première défaite de la saison. Les visiteurs ouvrent le score par l’intermédiaire de Wadja à la 8e minute de jeu. Le TFC réagit ensuite avec un doublé de van den Boomen aux 15 et 17e minutes. Finalement, les Normands vont l’emporter avec un csc de Diakité (39 min) et un but de Jessy Deminguet à la 45+1 minutes. Magnifique victoire pour Caen qui se retrouve 9e avec 14 unités. Toulouse toujours leader avec 23 points en 10 matchs.