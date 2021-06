… Manchester United. Selon AS, le défenseur aurait entre les mains des offres du club mancunien et du Paris Saint-Germain.

Sergio Ramos, 35 ans quitte le Real Madrid à l’issue de contrat. Le défenseur central est libre de s’engager où il veut. Une page se tourne au Real Madrid se tourne au Real Madrid avec le départ de Sergio Ramos. Malgré son envie de prolonger, le défenseur central n’a pas trouvé d’accord avec le club aux treize Ligue des Champions. Il ne devrait pas rester longtemps sans club puisque selon AS, media espagnol, Sergio Ramos a trois offres entre les main : une de Manchester United, une de Manchester City et une du Paris Saint-Germain. Mais celle de City serait très inférieure au deux autres. L’offre du vice champion de France serait d’ailleurs la plus élevée, supérieure aux offres des clubs de Manchester. Le champion du monde 2010 donne sa préférence à Paris mais son imposant salaire pose problème. Affaire à suivre …