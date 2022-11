Lionel Messi s’apprête à vivre sa toute dernière Coupe du monde durant ce mois de novembre. L’Argentin dispute son dernier Mondial au Qatar comme il l’a annoncé il y a quelques semaines mais son sélectionneur souhaite le voir poursuivre sa carrière encore un peu plus longtemps.

Sélectionneur de l’Albiceleste, Scaloni s’est exprimé concernant l’avenir de sa star et même si la Pulga devrait disputer sa dernière grande compétition majeure avec l’Argentine, Scaloni espère le convaincre de poursuivre sa carrière et même aller jusqu’à la Coupe du monde 2026. Cela pourrait être sa dernière, mais j’espère que non. Il est heureux sur le terrain et il rend beaucoup de gens heureux. Si nous prenons soin de lui et que nous le supportons comme nous devons le supporter, il pourrait y avoir d’autres matchs avec lui, parce que le monde du football le demande. » A confié le sélectionneur des Argentins au micro de ‘CNN Radio.’ Ensemble, les deux hommes ont remporté la Copa America l’an passé.