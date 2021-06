Après l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen quelques minutes avant la mi-temps de Danemark – Finlande. La sélection a organisé une conférence de presse avec Kasper Hjulmand, sélectionneur, le directeur sportive ainsi que le médecin de la sélection.

Morten Boesen, médecin de la sélection du Danemark a commencé cette conférence de presse en donnant des nouvelles rassurantes de Christian Eriksen, « Il reste stable et dans les circonstances actuelles, il va bien. Christian Eriksen a parlé avec les joueurs à plusieurs reprises. Eriksen doit encore rester à l’hôpital, tous les tests et essais jusqu’à présent semblent bons. Hier soir, après l’incident, nous avons fait appel à une équipe de psychologues de crise qui ont aidé les joueurs et le staff. C’était un arrêt cardiaque. Nous l’avons récupéré après la première défibrillation, c’est assez rapide. Concernant les détails, je ne suis pas cardiologue. Les détails sur ce qu’il s’est passé, je laisserai le soin aux spécialistes de vous les expliquer. Le temps qui s’écoule entre le moment où cela se produit et celui où il reçoit de l’aide était assez court, et c’était crucial, je pense. »

Derrière le sélectionneur a pris la parole où il évoque l’état psychologique de ses joueurs après ce terrible accident : « Les joueurs ont subi différents types de traumas, d’émotions, ils ne savaient pas s’ils avaient perdu leur meilleur ami. Christian s’est préoccupé de nous. Il a dit qu’il ne se rappelait pas de grand-chose et il nous a demandé comment on allait. C’est typiquement le type de personne qu’il est. Il aimerait qu’on joue. Il sent qu’il pourrait jouer. C’était bon de le voir sourire. On va essayer de se rassembler et de jouer pour Christian. Nous essaierons de nous forcer à donner le meilleur de nous-mêmes contre la Belgique. » avant de déclarer que le match n’aurait pas du reprendre : « Les joueurs étaient en état de choc. Ils ne savaient pas s’ils avaient perdu leur meilleur ami. On n’aurait pas dû jouer. Mais c’est difficile. C’est mon sentiment. C’était un message très dur que les joueurs prennent la décision de jouer ou pas. Je pense que c’était une mauvaise décision. »

Pour rappel, le Danemark s’est incliné 1-0 contre la Finlande et devra prendre des points contre la Belgique lors de la deuxième journée de la phase de poule pour espérer se qualifier pour la phase à élimination direct de cet Euro.