En battant le Hellas Vérone 2-0 sur des buts de Jérémie Boga (42e) et Domenico Berardi (75e), Sassuolo s’est emparé de la tête proviroise du classement dans le championnat d’Italie.

L’Inter Milan a renversé le Torino après avoir été mené 2-0 (4-2). Simone Zaza (45e) et Cristian Ansaldi (62e, s.p.) ont marqué pour le club de Turin, avant qu’Alexis Sanchez (64e), Romelu Lukaku (67e et 84e, s.p.) et Lautaro Martinez (90e) ne marquent pour les Nerazzurri.

La Roma a dominé Parme 3-0 grâce à des buts inscrits en première période par Borja Mayoral (28e) et Henrickh Mkhitaryan (32e et 40e).

Bologne est allé s’imposer sur le terrain de la Sampdoria (2-1) et l’Udinese s’est donne de l’air en battant le Genoa (1-0).

Au classement, c’est l’étonnant Sassuolo qui prend provisoirement la tête (18 points) en attendant le résultat du Milan AC.