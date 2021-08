Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Lionel Messi (34 ans) va toucher un salaire XXL avec sa nouvelle équipe.

Ce jeudi marin « l’Equipe » nous révèle que la Pulga va toucher le pactole après sa signature dans la capitale française. En prenant en compte la prime à la signature et le salaire, l’ancienne légende du Barça gagnera 41 millions d’euros net par saison et deviendra le joueur le mieux rémunéré de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino, devant Neymar. Nos confrères précisent que le natif de Rosario touchera plus de 120 millions d’euros net sur deux années. Une parte de cette somme devrait être compenser par la vente de son maillot à travers le monde. Dès ce mardi, la boutique en ligne était même en rupture de stock et tout le monde s’arrache le numéro du PSG. Un joli coup marketing réalisé par Paris…