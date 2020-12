Piqué par la politique sportive de son club, Lionel Messi a agité la planète football durant tout l’été en affirmant sa volonté de quitter son club de toujours, le FC Barcelone. Retenu in extremis, le génie argentin pourra tout de même quitter la Catalogne librement à l’issue de son contrat qui expire en juin prochain. A moins qu’il ne décide de rester avec son club de cœur. Pour cela, il faudra que le nouveau président du Barça, dont l’élection se tiendra le 24 janvier, se montre convaincant.

Décidément, l’actualité en Catalogne aura été remuante en 2020. Alors que le monde du football a frémi cet été avec le feuilleton Messi, le gigantesque club de Barcelone s’agite en coulisse en cette fin d’année en vue des prochaines élections présidentielles.

S’il venait à être élu, Messi ou pas Messi, Emili Rousaud, candidat à la présidence du club, a été catégorique : il n’y aura pas de traitement de faveur pour l’Argentin. « Il devra accepter une baisse de salaire pour rester en Catalogne. » L’ancien vice-président blaugrana compte bien convaincre la Pulga sur le plan sportif avec des arguments en béton. « Dans la situation actuelle du club, le salaire de Messi n’est pas viable, il faudra donc trouver un accord avec lui » explique Rousaud au quotidien espagnol AS. « Nous allons lui présenter un projet attractif. Le plus important ici est le projet sportif. Quand il a dit qu’il partait, il n’a pas mentionné l’argent. Il a le plus gros salaire du monde. Il veut partir parce qu’il veut gagner des trophées ».

La moitié du chemin est faite pour Emili Rousaud. Mais celle restante sera la plus dure : remporter les élections et convaincre le sextuple Ballon d’or.