Les médias catalans espèrent toujours que le duo Messi-Neymar sera reformé au FC Barcelone.

La récente interview de Lionel Messi au micro de la Sexta était au centre des débats cette semaine dans les médias espagnols. L’Argentin s’est finalement contenté de rassurer les supporters quant à son implication dans l’équipe jusqu’à la fin de la saison, sans pour autant préciser de quoi sera fait son avenir. Une question majeure, dont les premiers éléments de réponse devraient être donné le 24 janvier prochain, à l’issue de l’élection présidentielle du club catalan.

Alors que son nom revient du côté de Manchester City, de la MLS ou encore du Paris Saint-Germain, le sextuple Ballon d’Or semble plutôt emballé à l’idée de retrouver son ami Neymar. Une envie commune lancée dans la presse par le Brésilien. Et en ce sens, le journaliste espagnol Jota Jordi imagine plus des retrouvailles en Espagne qu’en France. « Est-ce que la solution ne serait pas différente de celle qu’on prédit tous. Neymar termine son contrat à Paris en 2022. Après, peut-être que Neymar et Messi pourraient à nouveau jouer ensemble… mais au Barça. » Une hypothèse qui semble compromise par la situation économique actuelle du Barça. À moins de faire de grosses économies en 2021 pour préparer le coup du siècle.