Crise sanitaire oblige, le football se joue à huis clos depuis plusieurs mois. Aujourd’hui en cette fin d’année, un changement pourrait bien se produire.

C’est une bonne nouvelle que les Spurs de Tottenham ont annoncé. En accord avec la Premier League et les autorités sanitaires, le club londonien confirme la réouverture de son stade au public. Ils pourront accueillir jusqu’à 2000 personnes dès le 2 décembre prochain, ce qui veut dire que le derby du Nord de Londres entre Tottenham et Arsenal se jouera avec du public.

Le retour des spectateurs à Tottenham, pour une jauge limitée, est rendu possible par le fait que Londres ait été placé en zone 2, chaque ville étant classée différemment selon l’évolution de l’épidémie du coronavirus. Chelsea et les autres équipes évoluant dans la capitale se retrouvent dans la même situation, à la différence par exemple de Manchester United qui devra continuer à évoluer à huis clos à Old Trafford.