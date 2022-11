La jeune star du Borussia Dortmund n’arrête pas de faire parler d’elle. Jude Bellingham est un joyau pour le football mondial et le milieu de terrain anglais de 19 ans agite tous les plus grands colosses européens. Selon Ramon Alvarez de Mon, journaliste de renom, Liverpool serait plus que sérieux sur le sujet.

150 M€ ! C’est ce que pourrais coûter Jude Bellingham aux plus grands clubs d’Europe… Parmi ceux dont on entend le plus parler c’est le Real Madrid, Manchester City et Liverpool. Et sur ce dossier, les Reds pourraient peut-être avoir pris de l’avance. C’est en effet ce qu’avance le journaliste sportif espagnol, qui pense que Liverpool sont, aujourd’hui, les plus sérieux sur ce dossier.

Ainsi, reste à voir comment va évoluer la pépite anglaise. Sélectionné par Gareth Southgate pour la Coupe du monde au Qatar, Jude Bellingham va avoir l’occasion de monter au monde entier qu’il peut valoir ces 150 M€. Affaire à suivre donc, car si on avait cru comprendre que l’Anglais préférait le Real Madrid, Liverpool pourrait être le candidat qui vient rebattre les cartes…