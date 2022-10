Chaque jour, Jude Bellingham est appelé dans des destinations différentes. En effet, le prodige de 19 ans a tout pour plaire au monde entier et le Real Madrid semble être le leader sur le dossier. Cependant, rien n’est encore fait mais les Madrilènes pourraient avoir trouvé la solution pour accélérer cette arrivée.

En effet, Brahim Diaz (23 ans) est exceptionnel avec l’AC Milan. En prêt depuis 2020, le milieu reste à l’heure actuelle un joueur du Real Madrid. Cependant, l’option d’achat à 22 M€ sera certainement levée par les Rossoneri qui apprécient tout particulièrement ses performances. En plus de l’Italie, le milieu espagnol et marocain intéresse en Allemagne, et les dirigeants du Borussia Dortmund auraient été ravis de pouvoir l’inclure dans le deal avec le Real Madrid pour Jude Bellingham.

Cependant, Florentino Perez et sa clique n’ont pas dit leur dernier mot. Comme d’habitude, on a l’impression que le dirigeant de la Casa Blanca avait un coup d’avance sur tout le monde. En effet, le Real Madrid dispose d’une clause pour racheter Brahim Diaz s’il part à l’AC Milan pour 27 M€ et aura donc l’occasion de satisfaire les demandes du Borussia Dortmund. Dès lors, tout semble se rapprocher pour que Jude Bellingham finisse par aller au Real Madrid… Affaire à suivre.