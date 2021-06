Toujours autant intéressés par Kylian Mbappé, les dirigeants du Real Madrid ont peut-être un plan pour s’offrir le Français dès cet été.

Malgré l’aspect financier d’un tel transfert et la détermination des dirigeants du Paris Saint-Germain à ne pas perdre leur pépite, le Real Madrid espère toujours réussir à attirer Kylian Mbappé dès cet été. D’après les informations du journal espagnol AS, la stratégie des Merengues est simple : convaincre le Français de faire pression sur son club pour faciliter un transfert dès la prochaine période des transferts. Le club pense que si Kylian Mbappé réclame une porte de sortie, le PSG n’hésitera pas à lui ouvrir par peur de le voir quitter le club gratuitement à la fin de son contrat, en juin 2022.

Le Real Madrid, qui entretient de très bonnes relations avec le PSG, attendra l’accord du club français avant de lancer sa première offensive cet été. Reste à savoir combien réclamera Paris pour laisser filer le prodige de Bondy, recruté à l’AS Monaco pour environ 180 millions d’euros. D’après la presse espagnole, le Real Madrid devrait se servir de l’intérêt du PSG pour Vinicius Jr et Raphaël Varane afin de réduire le coup du plus gros transfert de l’été. Quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé devrait donner plus de nouvelles concernant son avenir à son retour de l’Euro 2020.